В Норильске усилен контроль за соблюдением правил дорожного движениях на дорогах города

По данным Норильской Госавтоинспекции, на дороги города выведены дополнительные экипажи ДПС, которые следят за порядком в местах массового скопления людей – возле торговых центров, мест отдыха и развлечений, а также на автодорогах за пределами города.

Особый упор правоохранители делают на профилактику ДТП и пресечение аварийно-опасных нарушений ПДД, таких как: управление транспортными средствами в состоянии опьянения, без прав и выезда на полосу встречного движения. Также будут следить за соблюдением правил перевозки детей, предоставление преимущества в движении пешеходам и не оставят без внимания самих пешеходов.

Врио начальника Норильской Госавтоинспекции Александр Камзалаков призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и во дворах, а также строго соблюдать правила дорожного движения.