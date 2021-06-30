В Норильске усилят меры профилактики интернет-преступлений

По данным врио начальника полиции Норильского ОМВД Виталия Цауни, в последние полгода преступления, совершаемые посредством IT-технологий и массовых коммуникаций, встречаются всё чаще. По России раскрываемость подобных преступлений составляет 11%, а в Норильске - 45%. Однако вернуть пострадавшим похищенные средства в полном объёме удаётся далеко не всегда.

Жертвой IT-мошенничества может стать кто угодно, независимо от возраста и социального статуса. Рекордным ущербом для норильчан стала сумма в 7 млн рублей. А минимальный возраст пострадавшего от мошенничества сегодня - семь лет: ребёнок в присутствии матери перевёл через банкомат пять тысяч рублей, польстившись на предложение купить смартфон, который на самом деле стоит 40 тысяч рублей. За шесть месяцев 2021 года норильчане «подарили» мошенникам более 34 млн рублей.

Сотрудники Норильского ОМВД регулярно проводят работу по профилактике преступлений в сфере IT-технологий: информируют жителей города с помощью СМИ, листовок, личных бесед. С 9 апреля в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мошенничество» полицейские обошли 268 домов Большого Норильска, а это 15 909 квартир. До конца года стражи порядка планируют обойти все дома города.

«За полгода в Норильске зарегистрировано 156 уголовных дел по фактам мошенничества и 177 - по фактам хищения средств с банковских карт, когда не сами граждане перечисляют деньги, а преступники, пользуясь информацией, полученной от своих жертв», - пояснил Виталий Цауня.

«Я призываю руководителей учреждений и предприятий города с большой серьёзностью отнестись к проблеме IT-мошенничества. Необходимо усилить профилактическую работу в коллективах, чтобы как можно меньше людей попадались на уловки преступников. Этого можно добиться только нашими с вами совместными усилиями», - подчеркнул и. о. заместителя главы города Олег Тимченко.

Стоит отметить, что нередки случаи, когда вмешательство родных, близких или сотрудников банка помогали пресечь добровольный перевод денег по указанию неизвестных. И это доказывает необходимость усиления профилактики, в том числе в рабочих коллективах.