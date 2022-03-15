В Норильске успешно завершился проект по обучению старшего поколения цифровой грамотности

В норильском «IT-Кубе» завершился грантовый проект «Цифровое равенство», в ходе которого люди старше 55 лет, в том числе работающие пенсионеры, могли бесплатно обучиться цифровой грамотности: обращению с гаджетами на уровне опытных пользователей, работе в интернете с популярными онлайн-сервисами и приложениями, а также безопасному поведению в сети.

На протяжении всего курса обучения (с октября прошлого года) с учениками занимались не взрослые наставники, а подростки — специально подготовленные менторы, в том числе из числа учащихся «IT-Куба».

Все целевые показатели проекта были достигнуты, а по некоторым позициям превысили плановые:

- к работе с аудиторией подготовлено семь менторов;

- с октября 2021 года по март 2022-го организованы два образовательных потока;

- обучены 43 человека из числа норильчан в возрасте 55+ (плюс три вольных слушателя).

Надежда Михайловна, выпускница проекта, делится впечатлениями: «Я очень благодарна за эту возможность команде «IT-Куба» и менторам! Столько нового узнала, было очень интересно, хотя поначалу был страх, что ничего не выйдет. Ребята-менторы замечательные, грамотные, талантливые. Куратор нашей группы сумел подать нам информацию очень доступно и подробно. Спасибо ему за терпение и за знания, которые мы получили».

Теперь выпускников ждёт специальная встреча с психологом для рефлексии по итогам обучения: будут обсуждаться успехи и возникавшие во время занятий сложности. Такая же встреча предстоит и менторам: вместе со специалистом ребята проанализируют результаты личностного роста, освоения новых компетенций и другие позитивные изменения.

Для будущих потенциальных учеников команда проекта также готовит открытый семинар «Цифровизация XXI века. Адаптируйся, принимай, действуй» о самостоятельной работе над мотивацией к обучению и преодолении возникающих трудностей.

Анастасия Гнатюк, куратор «Цифрового равенства»: «Знаете, что особо радует? Проект не замкнулся на себе. За эти месяцы между учениками и менторами завязалась настоящая дружба, люди прониклись благодарностью друг к другу, более того — у них родились совместные планы. Все единогласно проголосовали за продолжение общения. Решили собираться два раза в месяц за чаем и обсуждать пользовательские вопросы, делиться знаниями и навыками цифровой грамотности. А ещё инициировали большую планёрку: хотят двигаться дальше, продолжить наш проект новыми активностями. Что это означает? Что мы придумали и воплотили в жизнь дело, которое действительно нужно людям в нашем городе».

Проект «Цифровое равенство» вошёл в число победителей VII конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» в номинации «Полюс добра».