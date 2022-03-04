МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске увеличат расходы на профилактику правонарушений

В Норильске увеличат расходы на профилактику правонарушений

Главная / Новости / Общество

В Норильске увеличат расходы на профилактику правонарушений

Корректировку муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» рассмотрели на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.

В Норильске увеличат расходы на профилактику правонарушений

Одно из изменений — добавления ещё одного участника программы — МКУ «Служба спасения». Кроме того, будут увеличены расходы на следующие мероприятия:

– приобретение передвижного пункта управления для рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (~19,9 млн рублей);

– приобретение двух автомобилей «УАЗ Патриот» для управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска (~4,7 млн рублей);

– приобретение для норильской добровольной народной дружины (ДНД) сезонной униформы, оснащение двух пунктов охраны общественного порядка для нужд ДНД мебелью и оргтехникой, оснащение членов ДНД радиосвязью (~33,8 млн рублей).

Предложенные изменения были согласованы депутатами и рекомендованы для утверждения на сессии городского Совета в рамках корректировки бюджета территории.

4 марта в 13:30 580
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также