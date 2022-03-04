В Норильске увеличат расходы на профилактику правонарушений

Одно из изменений — добавления ещё одного участника программы — МКУ «Служба спасения». Кроме того, будут увеличены расходы на следующие мероприятия:

– приобретение передвижного пункта управления для рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (~19,9 млн рублей);

– приобретение двух автомобилей «УАЗ Патриот» для управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска (~4,7 млн рублей);

– приобретение для норильской добровольной народной дружины (ДНД) сезонной униформы, оснащение двух пунктов охраны общественного порядка для нужд ДНД мебелью и оргтехникой, оснащение членов ДНД радиосвязью (~33,8 млн рублей).

Предложенные изменения были согласованы депутатами и рекомендованы для утверждения на сессии городского Совета в рамках корректировки бюджета территории.