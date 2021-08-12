В Норильске в ближайшее время появится программа обеспечения безопасности города

«Уже много лет поднимается вопрос о разработке и внедрении на территории отдельной муниципальной программы, которая бы включала вопросы профилактики правонарушений, межнационального и конфессионального согласия и так далее. На сегодняшний день договорённость о её разработке достигнута. Проект уже прошёл согласование в органах муниципалитета, и мы примем документ на ближайшей сессии - в сентябре. Однако действовать он начнёт с 1 января 2022 года сроком на три года», - отметил градоначальник.

Общая сумма финансирования программы составит порядка 500 миллионов рублей - это порядка 150-160 млн в год.

В 2019-2020 годах серьёзная работа по обеспечению безопасности в городе уже велась. В Норильске введён в эксплуатацию дата-центр, который позволит хранить большой объем IT-информации, поступающей с уличных камер видеонаблюдения, и из других источников. «Также в нынешнем году начинается проектирование систем наблюдения на центральных улицах города и в общественных местах. Проект будет готов примерно к середине 2022 года. Приобрести и установить камеры можно будет на те деньги, что мы заложим в бюджет на будущий год. Всего за три года во всех районах Большого Норильска планируется установить порядка 350-360 камер», - добавил Дмитрий Карасев.

Глава города подчеркнул, что в приоритете - комплексный подход к делу. Камеры должны отвечать последнему слову техники, иметь возможность распознавания лиц и вывода информации в ЕДДС. Единую диспетчерскую, в свою очередь, также ожидает модернизация: установка дополнительных мониторов, введение новых рабочих мест. Это позволит ещё более оперативно реагировать на те или иные ситуации.

Александр Речицкий, в свою очередь, предложил усилить взаимодействие норильских органов правопорядка и муниципалитета с краевыми представителями МВД именно в части программы обеспечения безопасности в городе.

«В области взаимодействия органов власти с подрядными организациями, которые устанавливают эти современные средства документирования, краевое ведомство уже имеет колоссальный опыт. Я предлагаю пригласить сюда сотрудников из ГОВД края и подключить к работе с подрядчиком, который будет осуществлять ваш заказ. Там есть определённые нюансы.

Если рассуждать о безопасном городе концептуально, нам нужно говорить о безопасном доме, безопасной улице и городе. При условии, что всё это будет работать в комплексе, появится и соответствующая отдача. Кроме того, система «Безопасный город» функционирует в четкой интеграции с программой обеспечения безопасности дорожного движения. Подобную систему мы стараемся продвигать в крупных городах, потому что она реально отвечает всем требованиям безопасности», - сказал Александр Речицкий.

В завершение беседы начальник краевого ГУ МВД поднял вопрос о поддержании опорных пунктов полиции в Норильске. Они находятся в муниципальной собственности и сдаются в безвозмездную аренду.

«Мы готовы работать над этим вопросом и ремонтировать по четыре-пять пунктов в год. Вопрос во временном переселении сотрудников, чтобы мы могли за месяц-два (с учётом строительного сезона) выполнить работы и вернуть людей на их рабочие места. Поэтому такую задачу мы ставим себе с Олегом Мусихиным, начальником Норильского ОМВД, обсуждаем её и будем продвигаться к её решению», - отметил Дмитрий Карасев.