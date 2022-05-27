В Норильске в ДТП пострадал двухлетний ребёнок

По данным Госавтоинспекции, авария произошла во дворе жилого дома по адресу: ул. Завенягина, 11. 19-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, у которого ещё нет прав, сдавал вдоль здания назад и сбил маленькую девочку. Ребёнок получил тяжёлые травмы и был доставлен в городскую больницу.

По факту ДТП сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Кроме того, в отношении водителя сотрудники ГИБДД составили четыре административных материала: за управление автомобилем без прав, за эксплуатацию технически неисправного авто, за нечитаемые госномера, а также за перемещение транспортного средства с места ДТП, предварительно не зафиксировав его положение. В отношении собственника автомобиля составлен административный протокол за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления.