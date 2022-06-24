В Норильске в ДТП пострадал подросток

По данным сотрудников Госавтоинспекции, 18-летний водитель автомобиля Toyota Carina, двигаясь со стороны Кайеркана, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения справа по ходу движения. В это время в салоне находились два пассажира 19 и 15 лет. Водитель и пассажир постарше получили незначительные травмы. 15-летний подросток, который сидел на заднем сидении и не был пристёгнут ремнём безопасности, был госпитализирован в городскую больницу с тяжёлыми травмами.

При проверке по базам данных сотрудники ГИБДД установили, что права управления автотранспортом у водителя нет, а автомобиль был приобретён меньше недели назад.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). По этой статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа — до 25 тысяч рублей или лишения права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Кроме того, в отношении водителя составлены пять административных материалов, в том числе за отсутствие страхового полиса, перевозку непристёгнутого пассажира, управление автомобилем, на котором установлены шины разного диаметра и отсутствуют гайки крепления, управление ТС без водительских прав, а также за отсутствие при себе документов на автомобиль.