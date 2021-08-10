МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске в ДТП пострадал ребёнок

В Норильске в ДТП пострадал ребёнок

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В Норильске в ДТП пострадал ребёнок

Инцидент произошёл в прошлую субботу во дворе дома по адресу: ул. Орджоникидзе, 16.

В Норильске в ДТП пострадал ребёнок

Как сообщают в ГИБДД, 18-летняя девушка без прав в состоянии алкогольного опьянения села за руль. Во дворе она наехала на девятилетнего мальчика, из-за чего он получил различные травмы. Продолжив движение, «автоледи» повредила два припаркованных автомобиля. Сотрудниками полиции проводится административное расследование.

Госавтоинспекторы в очередной раз призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде. Управляя автомобилем, следует быть предельно внимательными не только на дорогах, но при движении во дворах, особенно вблизи жилых домов и детских площадок, напоминают стражи порядка.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
10 августа в 18:10 550
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