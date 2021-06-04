В Норильске в гимназии № 7 стартовал первый экзамен по русскому языку в рамках ЕГЭ

В этом году единый госэкзамен имеет два новшества – онлайн-наблюдение за ходом процесса специально аккредитованных лиц и проведение ЕГЭ по информатике в компьютерной форме.

Экзамен проводился с соблюдением всех санитарных и организационных требований - это отсутствие электронных гаджетов и посторонних предметов. Школьников перед допуском к экзамену в обязательном порядке проверили металлоискателями, при себе мог быть только паспорт, с которого в целях дополнительных мер требовали снять ещё и обложку.

В этом году в Норильске 1310 выпускников, которые сдают первый экзамен по русскому языку в течение двух дней. Результаты экзамена будут получены через 10-14 дней, педагоги надеются узнать их уже 22 июня. Минимальный порог в этом году - 24 балла. Если учащийся не сдаст с первого раза экзамен по русскому языку, он может его пересдать 28 июня или 2 июля.

Сдача теста именно по этому предмету необходима для получения аттестата о среднем образовании.

Для поступления в высшее учебное заведение, кроме обязательных предметов, выпускники выбирают в качестве дополнительных - математику, физику, химию, обществознание, информатику или биологию. По словам педагогов, самым массовым дополнительным предметом на ЕГЭ у выпускников сейчас является обществознание.

Математика в этом году не является вторым обязательным предметом для тех, кто планирует поступать в вуз.

Предмет является таковым вместе с русским языком на государственном выпускном экзамене у тех, кто поступать дальше не планирует. Эти выпускники свои экзамены уже сдали и ожидают результатов.