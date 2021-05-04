В Норильске в очередной раз провели акцию «Ремень безопасности»

Цель мероприятия — сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров — они часто происходят из-за непристёгнутого ремня безопасности и пренебрежения детским креслом.

Организаторы призвали водителей помнить не только о своей безопасности, но и о других пассажирах. Юные инспекторы раздавали автолюбителям листовки с информацией о том, как правильно пристёгиваться ремнём безопасности и как следует перевозить детей в возрасте до 12 лет.

Сотрудники ГИБДД напомнили о штрафах, которые грозят беспечным водителям. За нарушение правил перевозки детей придётся заплатить три тысячи рублей. А непристёгнутый ремень обойдётся в тысячу рублей.

Госавтоинспекторы надеются, что комплекс проводимых мероприятий поможет предотвратить дорожные происшествия с участием пассажиров, в том числе несовершеннолетних, а обращения детей к участникам дорожного движения не останутся без внимания и станут действенным напоминанием о необходимости безопасного поведения на дороге.