В Норильске в суд направлено дело водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом состоянии

По сообщению Норильского ОМВД, в июле этого года дорожные полицейские остановили водителя, управлявшего автомобилем Chevrolet Niva в пьяном виде. Его отстранили от управления транспортным средством, а машину отправили на штрафстоянку.

Далее полицейские установили, что в прошлом году мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда по решению суда он выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей и был лишён водительских прав на полтора года. В результате в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию". Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Дело направлено в суд. Решения суда обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.