В Норильске вновь пройдёт форум социальных технологий «Город — это мы!»

15 и 16 апреля активные горожане, представители НКО, предприниматели, волонтёры, учителя и преподаватели будут делиться опытом и обсуждать то, как запустить собственный проект в нынешних нестабильных условиях.

В очном формате форум будет проходить в спортхолле «Айка», однако за ходом событий можно будет следить и дистанционно - все выступления спикеров будут доступны в группе ВКонтакте благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Ознакомиться с новостями также можно в группе форума ВКонтакте и в приложении «Мир новых возможностей» (доступно в AppStore и Google Play).

Участников форума ждут три тематических трека: «Люди», «Среда для жизни» и «Технологии». В первом треке с участниками поговорят об обществе, пребывающем в состоянии турбулентности, трендах и тенденциях, профессиональных и личных стратегиях, во втором – о развитии городской среды и соучаствующем проектировании, в третьем – о технологиях в условиях нестабильности и связи технологий и города. В каждом блоке слушателям представят успешные российские и международные кейсы.

Напомним, форум социальных технологий «Город — это мы!» - ключевое мероприятие благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Он проходит ежегодно и собирает на своих площадках экспертов и активных горожан, которые заинтересованы в развитии регионов и участии в социальных проектах.

Для участия в форуме необходима регистрация - https://gorod-eto-my.nncharity.ru/.