В Норильске во второй раз прошёл Арктический молодёжный форум (АНМФ)

– Совсем недавно наш город вошёл в список опорных территорий Арктической зоны России, созданный по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина. Впереди у нас много серьёзной работы, и частью этой ответственной миссии мы предлагаем стать вам. Я убеждён, что не только в Норильске, но и в любом городе России именно молодёжи должно принадлежать право быть авторами новых идей и проводниками изменений к лучшему, — обратился к участникам форума глава города Дмитрий Карасев.

Участники мероприятия обсуждали важные для развития Российской Арктики вопросы, делились своими идеями, которые могут стать основой для новых проектов и инициатив в Арктике. В своём Telegram-канале Дмитрий Карасев отметил, что количество участников увеличивается, возможно, в следующем году здание драмтеатра, где по традиции проходил форум, окажется тесным для форумчан.

После церемонии открытия на главной сцене театра состоялось пленарное заседание, на котором главы городов Арктического региона РФ представили успешный опыт своих территорий по реализации молодёжной политики. Далее на четырёх площадках развернулась работа по основным направлениям форума. Первая — Арктика, которой и была посвящена большая часть дискуссий. Участники обсудили перспективы её развития. Вторая площадка — туризм. Туристический потенциал Арктики, а в частности Норильска, безграничен. Арктическое направление сегодня очень популярно у туристов, и в будущем Таймыр может стать жемчужиной туристических маршрутов. Третья группа затронула также немаловажную тему — патриотизм, где участники представили свои предложения по развитию патриотизма в нашей стране. И последняя посвятила беседу экологии — одному из приоритетных направлений развития города.

Дмитрий Карасев в торжественной обстановке поздравил лауреатов премии главы города — 2023. А затем в формате открытого диалога пообщался с норильской молодёжью.

– Уже традиционный открытый диалог с молодёжью в рамках АНМФ, на мой взгляд, прошёл продуктивно. Вопросы, интересующие участников диалога, были разнообразными: от рабочего графика мэра до создания комфортной городской среды. Рад видеть, что молодые люди действительно заинтересованы жить, работать и развиваться в нашем Норильске. Благодарю молодёжь за активность и обратную связь, — подытожил градоначальник.