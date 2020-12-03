В Норильске водитель городского автобуса предстал перед судом

В августе этого года водитель обнаружил под сиденьями потерянный кем-то кошелёк. Внутри находились банковские карты и записка с пин-кодами. Мужчина присвоил себе кошелёк и снял деньги со всех карт на сумму 258 тысяч рублей. Владелец кошелька обратился в полицию.

Против маршрутчика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража». Денежные средства у виновного изъяты, сотрудники полиции вернули их законному хозяину. Суд вынес водителю наказание в виде штрафа — 100 тысяч рублей.