МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске водитель городского автобуса предстал перед судом

В Норильске водитель городского автобуса предстал перед судом

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В Норильске водитель городского автобуса предстал перед судом

Мужчина нашёл чужие карты и снял большую сумму денег.

В Норильске водитель городского автобуса предстал перед судом

В августе этого года водитель обнаружил под сиденьями потерянный кем-то кошелёк. Внутри находились банковские карты и записка с пин-кодами. Мужчина присвоил себе кошелёк и снял деньги со всех карт на сумму 258 тысяч рублей. Владелец кошелька обратился в полицию.

Против маршрутчика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража». Денежные средства у виновного изъяты, сотрудники полиции вернули их законному хозяину. Суд вынес водителю наказание в виде штрафа — 100 тысяч рублей.

Фото из открытых источников
3 декабря в 09:18 610
КражаПравосудие
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