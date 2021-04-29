В Норильске водитель совершил наезд на женщину и скрылся

Одел полиции № 1 получил сообщение от станции скорой помощи о том, что к ним поступила женщина 1954 года рождения. По её словам, всё произошло у дома на Молодёжном проезде, 7. Она поскользнулась на дороге и упала, а приближающийся автомобиль не сбросил скорость и проехал ей по ногам. Прохожий помог пострадавшей подняться, дойти до крыльца и вызвать скорую помощь. К сожалению, приметы авто и его номер женщина не запомнила.

Сотрудники полиции просят возможных очевидцев либо граждан, обладающих достоверной информацией о случившемся, обратиться в дежурную часть Норильского ОМВД по телефонам: 02, 34-02-02 или 47-24-01. Можно также позвонить в Госавтоинспекцию по номеру 43-54-58.