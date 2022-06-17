В Норильске вручили награды медицинским работникам в честь их профессионального праздника

Некоторые виновники торжества пришли на церемонию прямо со смены, кто-то из сотрудников скорой выкроил время между вызовами, а кто-то спешил после получения награды заступить на дежурство.

С профессиональным праздником работников медучреждений поздравил исполняющий обязанности главы города Норильск Николай Тимофеев:

- Все, кто собрался в этом зале, посвятили себя благородному врачебному делу. В ваших крепких, надёжных руках самое ценное — здоровье норильчан. Мы все вам очень благодарны. Я рад вручить вам заслуженные награды и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи.

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, поздравляя медиков, отметил, что не понаслышке знает о сложности и напряжённости их работы.

- Я представляю тот накал страстей и активности, который демонстрируют пациенты. Тем более легко это представить после того, как во время пандемии депутаты работали вместе с врачами в ситуационном центре. Сегодня я хочу поздравить вас и пожелать семейного благополучия, чтобы работа не влияла на климат в семье. Желаю здоровья, а также достойной оценки вашего труда, в том числе и в виде финансовой поддержки, без чего сложно работать с полной отдачей.