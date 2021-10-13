В Норильске всплеск заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. Ситуация с коронавирусной инфекцией стабильна

- Сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией в Норильске стабильна, - подчеркнул Коба Кавтеладзе. – Но в регионах, судя по сообщениям федеральных СМИ, заболеваемость растёт. Рост наблюдается и в крае. И мы с тревогой ждём конца октября-ноября, предполагая по опыту прошлого года в это время всплеск заболеваемости. Сегодня же в Норильске отмечается увеличение числа больных ОРЗ и ОРВИ как среди детей, так и среди взрослых.

Также Коба Кавтеладзе прокомментировал и проблему очередей в поликлиниках города. Он пояснил, что сегодня много детей находится под наблюдением врачей, немало классов и групп различных школ и детсадов - на карантине. По его окончании необходимо получить справку из лечебного учреждения, что увеличивает нагрузку на медиков.

Глава Норильска Дмитрий Карасев предложил перераспределить потоки родителей с детьми, а также обратиться в минздрав края с просьбой направить в Норильск на определённый срок бригады медиков с материка, которые помогут местным врачам. Данный вопрос будет проработан в рабочем порядке в ближайшее время.

Была затронута и тема вакцинации норильчан от коронавирусной инфекции и гриппа. Коба Кавтеладзе отметил, что активность населения низка. Потому было решено закрыть пункт вакцинации на базе МФЦ. Точка в «Арене» продолжает работать. Также желающих привиться принимают во всех медучреждениях города.

- Против коронавируса сегодня вакцинировано 55 178 человек – это порядка 40% взрослого населения, и показатель этот крайне низкий. Минимальный порог для достижения иммунной прослойки – 60%, причём рекомендовано даже больше - 70-80%. А у нас ежедневно вакцинируется не более 100-110 человек. Прививку от гриппа поставили и вовсе 5% норильчан, хотя вакцина в городе – и для детей, и взрослых - есть. Я призываю всех пройти вакцинацию, пока есть время, ведь заболеваемость будет расти. Если говорить об ОРЗ и ОРВИ, пиковый период в Норильске - февраль-март, - сказал Коба Кавтеладзе.