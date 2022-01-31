В Норильске выберут лучшего педагога дошкольного образования

В конкурсе профмастерства «Педагог юбилейного года — 2022» участвуют 30 сотрудников из 23 детских садов. Мероприятие посвящено 85–летнему юбилею дошкольного образования Норильска.

Организаторы конкурса — управление общего и дошкольного образования администрации Норильска и методический центр города.

Участвуют в нём 16 воспитателей и 14 специалистов детских садов (педагоги–психологи, учителя–дефектологи, инструкторы по физической культуре и музыкальные руководители). Конкурсантов будут оценивать в двух номинациях: «Современный воспитатель» и «Современный специалист».

В конкурсе три этапа. В ходе первого выбрали лучшего педагога в каждом дошкольном учреждении, они и продолжили борьбу.

Второй этап — муниципальный — состоит из двух туров. В первом жюри оценило уровень педагогического мастерства участников в испытаниях «Интернет–портфолио» и «Визитная карточка «Я — педагог»: в каждой номинации определили по шесть человек, набравших наибольшее количество баллов. Второй тур тоже включает два испытания. Одно из них — «Педагогическая находка» — прошло в онлайн–формате: участники продемонстрировали методы и приёмы обучения, воспитания и развития дошкольников, а также способы взаимодействия с родителями или законными представителями воспитанников. Второе — «Педагогическое мероприятие с детьми» — тоже будет проводиться дистанционно: педагоги представят на суд жюри видеозапись своих занятий.

На заключительный этап конкурса (он же станет финалом) выйдут шесть человек — по трое в каждой номинации. Мероприятие состоится 3 марта в форме мастер–класса. Здесь участники продемонстрируют свои компетенции в области презентации и трансляции личного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия.

Победители конкурса — по одному в каждой номинации — получат дипломы и ценные подарки. Кроме того, они будут представлять Норильск на краевом конкурсе «Воспитатель года Красноярского края — 2022», который пройдёт этой весной.