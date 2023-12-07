МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске задержали мужчину, который удерживал мальчика в Кайеркане

В Норильске задержали мужчину, который удерживал мальчика в Кайеркане

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В Норильске задержали мужчину, который удерживал мальчика в Кайеркане

В Норильске задержали мужчину, который удерживал мальчика в Кайеркане

В социальных сетях Норильска появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина следовал за мальчиком и, когда тот пытался зайти в лифт, злоумышленник схватил его за рюкзак и не пускал. Ребёнка спас мужчина, который проходил мимо и не остался равнодушным. Инцидент произошёл в Кайеркане в жилом доме по ул. Первомайской.

В полицию обратилась мама 8-летнего мальчика. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность мужчины. Им оказался местный житель 1987 года рождения.

В Норильском МВД сообщили, что задержанный помещён в психиатрическую больницу для принудительного лечения.

Кроме того, полицейские выражают благодарность мужчине, который не прошёл мимо и помог мальчику.

7 декабря в 12:33 900
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