В Норильске задержали мужчину, подозреваемого в избиении своей сожительницы

Напомним, 23 октября в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого неизвестный мужчина во дворе дома на ул. Комсомольской избивает свою сожительницу. 25 октября следователи Главного следственного управления совместно с оперативными сотрудниками полиции задержали злоумышленника.

В ходе допроса стало известно, что 22 октября вместе с сожительницей он приехал на автомобиле к своей матери. На некоторое время мужчина поднялся в квартиру к матери, а после того, как вышел, обнаружил свой автомобиль с повреждениями на переднем и заднем бамперах. Мужчина подумал, что девушка в его отсутствие повредила авто и, догнав её, стал избивать.

26 октября оперативники установили местонахождение пострадавшей. В ходе допроса она сообщила, что, находясь в нетрезвом состоянии, она села за руль автомобиля своего сожителя во время его отсутствия и въехала в автомобиль ВАЗ-2106. За медицинской помощью женщина не обращалась, состояние её здоровья не вызывает опасений.

В отношении 45-летнего норильчанина по факту причинения телесных повреждений женщине было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.