МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске задержали организатора незаконной игорной деятельности

В Норильске задержали организатора незаконной игорной деятельности

Главная / Новости / Общество

В Норильске задержали организатора незаконной игорной деятельности

Как установили норильские полицейские, доход от данного бизнеса составлял более шести миллионов рублей.

В Норильске задержали организатора незаконной игорной деятельности

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Норильского ОМВД совместно с бойцами Росгвардии задержали 38-летнего подозреваемого в организации незаконной игорной деятельности. Мужчина владел тремя подпольными клубами с автоматами для азартных игр. Пускали в клуб только по предварительной договорённости.

Сотрудники правоохранительных органов, работая по документированию и сбору доказательств, изъяли более 60 единиц игорного оборудования, в том числе четыре игровых автомата, а также денежные средства - около 230 тысяч рублей.

Фото из открытых источников
2 июня в 10:18 210
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также