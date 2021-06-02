В Норильске задержали организатора незаконной игорной деятельности
В Норильске задержали организатора незаконной игорной деятельности
Как установили норильские полицейские, доход от данного бизнеса составлял более шести миллионов рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Норильского ОМВД совместно с бойцами Росгвардии задержали 38-летнего подозреваемого в организации незаконной игорной деятельности. Мужчина владел тремя подпольными клубами с автоматами для азартных игр. Пускали в клуб только по предварительной договорённости.
Сотрудники правоохранительных органов, работая по документированию и сбору доказательств, изъяли более 60 единиц игорного оборудования, в том числе четыре игровых автомата, а также денежные средства - около 230 тысяч рублей.