В Норильске задержали организатора незаконной игорной деятельности

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Норильского ОМВД совместно с бойцами Росгвардии задержали 38-летнего подозреваемого в организации незаконной игорной деятельности. Мужчина владел тремя подпольными клубами с автоматами для азартных игр. Пускали в клуб только по предварительной договорённости.

Сотрудники правоохранительных органов, работая по документированию и сбору доказательств, изъяли более 60 единиц игорного оборудования, в том числе четыре игровых автомата, а также денежные средства - около 230 тысяч рублей.