В Норильске задержали руководителя предприятия, который присваивал премии своих сотрудников

Как сообщают сотрудники подразделения экономической безопасности норильского ОМВД, с марта 2016 по июнь 2018 года руководитель одного из предприятий в Норильске, предоставляя список сотрудников для начисления премии, указывал ложные данные. Размер вознаграждения варьировался от пяти до 81,5 тысячи рублей. Далее злоумышленник требовал от работников перевести часть начислений (от пяти до 17 тысяч рублей) ему на карту под предлогом последующего расходования денежных средств на нужды структурного подразделения. За это время на его счёт поступило около 700 тысяч рублей, которые он тратил на личные нужды.

Вину злоумышленник не признал, но сумму, полученную от сотрудников, подтвердил. По его словам, эти средства пошли на приобретение нескольких приборов для предприятия, а также на возмещение работникам затрат на покупку инструментов. В ходе следственных действий его доводы подтверждения не нашли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Максимальный срок наказания по данной статье — до шести лет лишения свободы.

Расследование завершено. Материалы дела направлены в суд для принятия окончательного решения.

В отношении фигуранта дела судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Также наложен арест на принадлежащие ему автомобили. Ущерб, причинённый предприятию, мошенник возместил.