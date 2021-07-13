В Норильске задержали стрелка

Во дворе одного из домов на проезде Котульского нетрезвый мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Жильцы дома позвонили в полицию. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела ведомственной охраны Росгвардии. К этому моменту нарушитель общественного порядка уже скрылся в одном из подъездов, но был пойман росгвардейцами.

Для дальнейших выяснений обстоятельств подозреваемый был передан в отдел полиции. Там установили, что лицензия на ношение травматического оружия у задержанного имеется. Гражданин привлечен к административной ответственности за нарушение правил ношения оружия.