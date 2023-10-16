МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске задержали торговца наркотиками

В Норильске задержали торговца наркотиками

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В Норильске задержали торговца наркотиками

Ранее судимого норильчанина задержали в одном из магазинов города.

В Норильске задержали торговца наркотиками

Во время досмотра правоохранители изъяли у мужчины мобильный телефон, банковские карты и почти 20 тысяч рублей наличными. В его квартире в морозильной камере были найдены и изъяты 13 пакетов с каннабисом общей массой 562 грамма, а также брикеты с гашишем, расфасованным и приготовленным для дальнейшей реализации, общей массой 127 граммов.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В настоящий момент фигурант заключён под стражу.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
16 октября в 17:25 600
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