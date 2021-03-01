МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске задержан липовый продавец телефонов

В Норильске задержан липовый продавец телефонов

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В Норильске задержан липовый продавец телефонов

Китайские подделки за фирменный товар выдавал 39-летний дудинец.

В Норильске задержан липовый продавец телефонов

32-летний норильчанин, попав на уловку мошенника, обратился в полицию. Он рассказал, что купил с рук телефон за 14 тысяч рублей, который, как уверял его продавец, стоит более 60 тысяч. Воспользовавшись телефоном, потерпевший понял, что красная цена приобретённого им мобильника 500 рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Дела с обвинительным заключением переданы в Дудинский районный суд.

Фото с сайта 24.мвд.рф
1 марта в 11:53 520
Мошенничество
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