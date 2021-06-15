В Норильске задержан мошенник
В Норильске задержан мошенник
45-летний норичальнин, обвиняемый в совершении серии мошенничеств, уже был ранее судим за аналогичные преступления. А начиная с 2012 года за ним в службе судебных приставов числился долг на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Сейчас следствию удалось разыскать восемь человек, пострадавших от действий злоумышленника. Причём четверо из них обратились в полицию только после публикации в СМИ сообщения о поиске потерпевших.
Схемы обмана преступник использовал разные. Например, просил деньги у знакомых под предлогом необходимости лечения супруги и сына. Также, вводя людей в заблуждение, брал деньги в долг якобы под проценты. А чтобы кредиторы не сомневались, что он вернёт деньги, писал расписку и оформлял её у нотариуса.
Также, будучи зарегистрированным в качестве ИП, он арендовал место в офисе агентства недвижимости. Не имея отношения к этой фирме, он при этом прикрывался репутацией агентства и брал деньги с клиентов. Задержки при оформлении документов он объяснял непредвиденными обстоятельствами, а потом просто переставал выходить на связь. За услуги ему передавали от девяти до 250 тысяч рублей. В общей сложности он обобрал норильчан на 945 тысяч рублей.
Сегодня следователями собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности гражданина по восьми эпизодам. В настоящее время уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УКРФ «Мошенничество» направлено в суд. Решения суда обвиняемый дожидается в СИЗО.