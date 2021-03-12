В Норильске задержан очередной мошенник

В ходе расследования стало известно, что заявительница несколько месяцев назад познакомилась с мужчиной, который подвозил её до Норильска. Она рассказала водителю о неудачном вложении в биткоины. И он пообещал ей помочь вернуть эти деньги. Но для этого необходимо было выполнить несколько условий. Сначала мошенник попросил перевести ему незначительную сумму денег. Затем женщина совершила ещё шесть переводов на общую сумму 98 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан, им оказался ранее судимый норильчанин. Сотрудники полиции также выяснили, что у одного из клиентов такси он украл сотовый телефон и перевел посредством мобильного банка деньги со счёта.

Было заведено несколько уголовных дел по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Общая сумма нанесённого ущерба составила 113,5 тысячи рублей.

Расследование завершено, обвиняемый взят под стражу и в ближайшее время предстанет перед судом.