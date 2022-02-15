В Норильске задержан подросток, подозреваемый к причастности к сообщениям о ложных минированиях.

Как сообщают в краевом следственном комитете, инцидент произошёл в январе. 14-летний норильский школьник связался со своим 16-летним приятелем из Волгограда. Знакомый попросил норильчанина за 10 тысяч рублей разослать несколько ложных сообщений о минировании в одном из образовательных учреждений Волгограда. Подросток согласился и, используя электронную почту, отправил три сообщения о планируемых актах терроризма.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий юноша был задержан и отправлен под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.