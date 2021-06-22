В Норильске зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетнему

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД стали свидетелями того, как в одном из продуктовых магазинов после 22.00 подростку, которому не было и 15 лет, продали бутылку пива. И хотя покупатель выглядел старше своих лет, у полицейских возник законный вопрос - почему у него не спросили паспорт.

Предприниматель признал факт продажи алкоголя, а стражи порядка установили, что в марте этого года он уже привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Тогда по решению суда ему был назначен административный штраф в размере 110 000 рублей.

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Максимальная санкция данной статьи предполагает исправительные работы на срок до одного года с лишением права заниматься определёнными видами деятельности. Норильчанин находится под подпиской о невыезде.