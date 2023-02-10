В Норильске зафиксирован очередной случай мошенничества

По данным Норильского ОМВД, мужчине позвонили из Следственного комитета и сообщили, что неизвестные пытались снять деньги с его счёта. Однако при попытке его задержания злоумышленник сбежал. Также северянину рекомендовали дождаться звонка от сотрудника банка и точно следовать его инструкциям.

Через некоторое время с ним связалась женщина, которая представилась банковским работником. Она пояснила, что потерпевшему необходимо снять все средства и перевести их на «безопасный счёт». Действуя по инструкции мошенников норильчанин потерял 734 тысячи рублей.

Следователями местного ОМВД России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с убедительной просьбой не поддаваться на уловки мошенников. Уточняйте всю информацию только при личном обращении в банк или в полицию. Будьте бдительны!