В Норильске заведено уголовное дело в отношении продавца, продававшего алкоголь несовершеннолетним

Как сообщают в Норильском ОМВД, в одном из магазинов города 16-летнему молодому человеку незаконно продали спиртное. При продаже продавец не поинтересовался возрастом покупателя и не спросил у него паспорт. Ранее продавец уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление и был оштрафован на 110 тысяч рублей.

Дознавателями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения.