В Норильске завершено расследование дела о хищении сейфа из кинотеатра

Напомним, инцидент произошёл в апреле этого года в кинотеатре Cinema Art Hall. Злоумышленник планировал ограбление с ноября прошлого года. Информацией он поделился со своей приятельницей, которая работала в кинотеатре. Она передала дубликаты ключей грабителю и умышленно оставила двери запасного входа открытыми. Мужчина, облачившись в карнавальный костюм, пробрался в развлекательное учреждение и вынес сейф, в котором находилась крупная сумма денег — около 4 млн рублей. А на месте преступления он оставил инструменты для открытия замков, имитировав тем самым вскрытие замка двери посторонним предметом.

Правоохранители по горячим следам установили личности похитителей, а также их местоположение. В их съёмной квартире во время обыска полицейские нашли инструменты для взлома сейфа, а также часть денежных средств, так как 800 тысяч мужчина уже успел потратить на собственные нужды. Кроме того, злоумышленник указал, где оставил сейф и использованный для кражи маскировочный костюм.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время вместе с утверждённым обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый находится под стражей, а его сообщница под подпиской о невыезде.