В Норильске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из отделов больницы

Напомним, с января 2017 года по март 2022 года начальница одного из отделов городской больницы фиктивно трудоустроила двух знакомых на должности уборщиков. Кроме того, её родственники, ранее работавшие сторожем и дворником, после увольнения продолжали числиться в штате. Злоумышленница ежемесячно изготавливала табеля учёта рабочего времени и расчёта заработной платы, в которые вносила ложные сведения о количестве отработанных часов.

В общей сложности за пять лет женщина похитила более 8,5 млн рублей, которые она потратила на личные нужды.

Тогда в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Расследование завершено.

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.