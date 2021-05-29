В Норильске завершилась конференция «Российская Арктика — территория спорта и туризма»

По признанию Игоря Левитина, после продолжительного и сложного разговора о будущем арктического спорта вполне уместно было размяться в зале нового спортивного комплекса, построенного «Норникелем». Помощника президента охотно поддержал министр спорта Олег Матыцин, который профессионально занимался настольным теннисом и в свое время представлял на соревнованиях спортивное общество «Буревестник». Министр является мастером спорта СССР по настольному теннису, обладателем Кубка СССР 1982 года, призёром VII Спартакиады народов СССР 1983 года и чемпионата РСФСР 1984 года.

С середины 1980-х годов Олег Матыцин тренировал сборную команду по настольному теннису, и она дважды завоевала звание чемпиона Всесоюзной Универсиады 1988 и 1990 годов, а также чемпиона мира среди студентов в 1992 году. В 1997 году эта работа была оценена присвоением Олегу Матыцину звания заслуженного тренера Российской Федерации.