В Норильске завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года — 2021»

В этом году из-за пандемии было принято решение провести конкурс «Учитель года» в онлайн-формате. С ноября по февраль 18 педагогов сражались за право представлять Норильск на региональном этапе. И только у пятерых будет такая возможность — педагог начальных классов гимназии № 11 Яна Шевченко, учитель иностранного языка лицея № 3 Леонид Малов, учитель английского школы № 28 Наталья Соснова и учитель музыки школы № 38 Ирина Стрельцова.

Напомним, что в прошлом году на муниципальном этапе выиграла учитель русского языка и литературы школы № 14 Данара Григорьевна. А на региональном этапе выступал учитель физики Ренат Аскаров, который вошёл в десятку лидеров.