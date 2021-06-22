В Норильске завершился очередной политический сезон

В работе сессии приняла участие председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова. В ходе заседания депутаты рассмотрели 14 вопросов. В частности, они утвердили отчёт об исполнении бюджета Норильска за 2020 год и во второй раз скорректировали главный финансовый документ на текущий год. Как сообщалось ранее, изменения коснулись 13 из 18 действующих муниципальных программ. Кроме того, утверждена ещё одна муниципальная программа - «Экология и охрана окружающей среды».

После корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2021 год выглядят следующим образом:

- доходы - 20 млрд 764,6 млн рублей (увеличение на 1 млрд 228,9 млн рублей);

- расходы - 23 млрд 861,4 млн рублей (увеличение на 596,6 млн рублей);

- дефицит - 3 млрд 96,8 млн рублей (уменьшение на 632,3 млн рублей).

«В корректировке учтены пожелания депутатского корпуса, в том числе по количеству муниципальных квартир, которые необходимо ремонтировать ежегодно под переселение из ветхого и аварийного жилья и ликвидацию очереди на соцнаём квартир. Помимо этого, значительный объём сил и средств будет брошен на разработку проектов на капремонт жилых домов - с тем, чтобы в следующем году с наступлением первых тёплых дней подрядчики смогли незамедлительно приступать к работам.

Также мы традиционно перераспределили средства, сэкономленные по итогам конкурсных процедур, на важные для города работы по ремонтам и благоустройству. Отмечу, что муниципальная программа в области экологии уже действует. Одним из источников её финансирования являются платежи за возмещение вреда, причинённого природным ресурсам в результате разлива дизтоплива в 2020 году», - прокомментировал принятое решение председатель горсовета Александр Пестряков.

Кроме того, в ходе 29-й сессии депутатский корпус Норильска внёс изменения в действующие решения городского Совета. В Порядке оплаты работникам бюджетной сферы и членам их семей проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно из перечня предоставляемых на оплату документов на несовершеннолетних в возрасте до 18 лет исключена справка из общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребёнок, поскольку некоторые дети находятся на семейном обучении. Это изменение внесено по предложению председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова. Оно было озвучено по итогам приёма граждан по личным вопросам и продиктовано стремлением к восстановлению социальной справедливости.

Изменения также коснулись дополнительных мер социальной поддержки жителей - в части расширения категории граждан, которые обеспечиваются автономными дымовыми извещателями. Из Положения о переселении граждан из непригодных для проживания жилых помещений исключены нормы, предусматривающие возможность предоставления собственнику изымаемого жилого помещения другого жилого помещения, общая площадь которого превышает размер общей площади изымаемого жилого помещения, но не более чем на 20 кв. м общей площади, а также возможность предоставления с письменного согласия собственника изымаемого жилого помещения другого жилого помещения меньшей площади, чем изымаемое жилое помещение, находящееся в его собственности.

В целях приведения местных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством народные избранники также внесли изменения в Правила землепользования и застройки, Правила благоустройства, решение горсовета о создании местной Общественной палаты и другие документы. Также на сессии решением городского Совета утверждено Положение о создании управления по реновации. Это подразделение было введено в состав администрации города при утверждении её новой структуры в марте этого года. Задача управления по реновации - обеспечение реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года, начиная от этапа проектирования многоквартирных домов и кварталов до ввода их в эксплуатацию. Штат этого структурного подразделения насчитывает девять человек.

До сентября норильские парламентарии на сессии собираться не будут, но работа депутатского корпуса продолжится - именно летом начинается формирование бюджета территории на предстоящие три года.