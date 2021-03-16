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В Норильске завершился первый этап «Декады дорожной безопасности детей»

В Норильске завершился первый этап «Декады дорожной безопасности детей»

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В Норильске завершился первый этап «Декады дорожной безопасности детей»

В рамках первого этапа декады сотрудники ГИБДД вместе с представителями родительского патруля гимназии № 4 и ЮИД школы-интерната № 2 провели акцию «Стань заметнее на дороге».

В Норильске завершился первый этап «Декады дорожной безопасности детей»В Норильске завершился первый этап «Декады дорожной безопасности детей»В Норильске завершился первый этап «Декады дорожной безопасности детей»В Норильске завершился первый этап «Декады дорожной безопасности детей»

Напомним, главная цель мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Вот и в рамках нынешней акции госавтоинспекторы и юные инспекторы под руководством заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по Норильску Дениса Корнилова проверили знания норильчан о световозвращающих элементах, которые помогают им быть заметными в темноте или при плохой видимости.

Как оказалось, норильчане знают о важности таких элементов на одежде, но многие пока не пользовались ими. Потому сотрудники полиции вручали яркие наклейки всем, у кого их не оказалось.

Также на днях Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Норильского ОМВД, провела со школьниками беседы о правилах дорожного движения. Тематические занятия прошли во всех районах города. Юным пешеходам напомнили, как важно соблюдать ПДД, и с помощью видеороликов наглядно показали, какие ловушки могут поджидать их даже на пути в школу.

Фото из архива ГИБДД
16 марта в 14:56 450
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