В Норильске завершился первый этап «Декады дорожной безопасности детей»

Напомним, главная цель мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Вот и в рамках нынешней акции госавтоинспекторы и юные инспекторы под руководством заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по Норильску Дениса Корнилова проверили знания норильчан о световозвращающих элементах, которые помогают им быть заметными в темноте или при плохой видимости.

Как оказалось, норильчане знают о важности таких элементов на одежде, но многие пока не пользовались ими. Потому сотрудники полиции вручали яркие наклейки всем, у кого их не оказалось.

Также на днях Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Норильского ОМВД, провела со школьниками беседы о правилах дорожного движения. Тематические занятия прошли во всех районах города. Юным пешеходам напомнили, как важно соблюдать ПДД, и с помощью видеороликов наглядно показали, какие ловушки могут поджидать их даже на пути в школу.