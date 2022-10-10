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В Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’Hub

В Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’Hub

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В Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’Hub

На мероприятии было презентовано более 200 проектов от инноваторов со всей России, стран СНГ и ещё нескольких государств.

В Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’HubВ Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’HubВ Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’HubВ Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’HubВ Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’HubВ Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’HubВ Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’Hub

Площадкой для проведения форума стал МВК «Новосибирск-Экспоцентр». Самому молодому участнику форума исполнилось 11 лет, а самому опытному — 83. На площадке были представлены самые востребованные сегодня изобретения. Как отметил директор департамента федеральных и региональных программ компании «Норникель» Михаил Кузнецов, высокотехнологичный сектор российской экономики ждёт устойчивый рост, что позволит реализовать множество инновационных импортозамещающих проектов:

«Новое время ставит перед нами новые задачи и вызовы, которые должны решаться. Наша компания является социально ответственным бизнесом, и потому мы охотно приняли участие в организации форума, который стал площадкой, позволяющей максимально оперативно организовать взаимодействие наших разработчиков, инвесторов, бизнеса и организаций для скорейшего внедрения инноваций в будущем».

Организаторы подготовили для участников насыщенную образовательную и деловую программу - питчинги, лекции, увлекательные дискуссии и многое другое. Кроме того, на протяжении всего периода работы форума сотрудники «Норникеля» проводили собственную образовательную программу. На мини-лекциях участники могли узнать про технологии компьютерного зрения, технологический радар и повысить свою цифровую грамотность. В конце каждой лекции проводились увлекательные квиз-викторины по тематике, связанной с IT-технологиями.

На стенде компании все желающие могли поближе познакомиться с деятельностью промышленного гиганта, узнать о высоких технологиях в производстве. Участникам форума предоставилась возможность совершить виртуальное путешествие в шахту и примерить настоящий экзоскелет для ремонтных работ.

«Поражают идеи участников! И очень важно, что изобретатели начали заключать партнёрские соглашения друг с другом прямо на площадке форума. Например, стартап, который изобрёл антибактериальную упаковочную плёнку, подружился с разработчиками биоразлагаемой посуды. И готов поделиться инновационным составом, чтобы в итоге получилась антибактериальная биоразлагаемая посуда. И таких партнёрств мы видим много», — поделилась директор департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова.

На Международном форуме изобретателей In’Hub наградили лауреатов конкурса инновационных проектов. Компетентное жюри, состоящее из учёных, инвесторов и инновационых предпринимателей, выбрало победителей в двух номинациях: «Начинающие изобретатели» и «Опытные изобретатели». Всего золотые медали форума получили 40 человек, в том числе школьники. Завершился форум музыкальной лекцией с импровизациями от музыканта и экс-ведущего научно-популярной программы «Галилео» Александра Пушного.

Фото пресс–службы ЗФ «Норникеля»
10 октября в 17:14 610
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