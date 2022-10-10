В Норильске завершился первый Международный форум изобретателей In’Hub

Площадкой для проведения форума стал МВК «Новосибирск-Экспоцентр». Самому молодому участнику форума исполнилось 11 лет, а самому опытному — 83. На площадке были представлены самые востребованные сегодня изобретения. Как отметил директор департамента федеральных и региональных программ компании «Норникель» Михаил Кузнецов, высокотехнологичный сектор российской экономики ждёт устойчивый рост, что позволит реализовать множество инновационных импортозамещающих проектов:

«Новое время ставит перед нами новые задачи и вызовы, которые должны решаться. Наша компания является социально ответственным бизнесом, и потому мы охотно приняли участие в организации форума, который стал площадкой, позволяющей максимально оперативно организовать взаимодействие наших разработчиков, инвесторов, бизнеса и организаций для скорейшего внедрения инноваций в будущем».

Организаторы подготовили для участников насыщенную образовательную и деловую программу - питчинги, лекции, увлекательные дискуссии и многое другое. Кроме того, на протяжении всего периода работы форума сотрудники «Норникеля» проводили собственную образовательную программу. На мини-лекциях участники могли узнать про технологии компьютерного зрения, технологический радар и повысить свою цифровую грамотность. В конце каждой лекции проводились увлекательные квиз-викторины по тематике, связанной с IT-технологиями.

На стенде компании все желающие могли поближе познакомиться с деятельностью промышленного гиганта, узнать о высоких технологиях в производстве. Участникам форума предоставилась возможность совершить виртуальное путешествие в шахту и примерить настоящий экзоскелет для ремонтных работ.

«Поражают идеи участников! И очень важно, что изобретатели начали заключать партнёрские соглашения друг с другом прямо на площадке форума. Например, стартап, который изобрёл антибактериальную упаковочную плёнку, подружился с разработчиками биоразлагаемой посуды. И готов поделиться инновационным составом, чтобы в итоге получилась антибактериальная биоразлагаемая посуда. И таких партнёрств мы видим много», — поделилась директор департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова.

На Международном форуме изобретателей In’Hub наградили лауреатов конкурса инновационных проектов. Компетентное жюри, состоящее из учёных, инвесторов и инновационых предпринимателей, выбрало победителей в двух номинациях: «Начинающие изобретатели» и «Опытные изобретатели». Всего золотые медали форума получили 40 человек, в том числе школьники. Завершился форум музыкальной лекцией с импровизациями от музыканта и экс-ведущего научно-популярной программы «Галилео» Александра Пушного.