В Норильске завершился сбор гуманитарной помощи для семей, пострадавших от пожаров

Напомним, инициативе, принадлежащей главе города Дмитрию Карасеву, был дан старт 8 мая. В Молодёжных центрах Центрального района, Талнаха и Кайеркана работали пункты сбора гуманитарной помощи, а благотворительный фонд «Территория добра» открыл счёт для сбора средств.

С первого же дня акции норильчане начали приносить в пункты приёма одежду, постельное бельё, книги и игрушки. Несколько десятков человек за неделю собрали гуманитарную помощь для жителей двух населённых пунктов – города Уяра, который больше других пострадал от пожаров, и деревни Павловка Боготольского района.

По словам Натальи Солодовник, председателя фонда «Территория добра», за время акции норильчане успели собрать более 125 тысяч рублей: «Эти деньги пойдут на оказание адресной помощи пожилым жителям деревни Павловка. В частности, на приобретение бытовой техники и других необходимых вещей. Сбор средств мы продолжаем. По мере их аккумулирования так же адресно будем их распределять».

Внести свою лепту в дело поддержки жителей пострадавших в пожарах территорий можно в специальном разделе на сайте фонда «Территория добра».

В своем Telegram-канале Дмитрий Карасев выразил благодарность горожанам в оперативной и бескорыстной поддержке нуждающихся в помощи, отметив, что норильчане своих не бросают.