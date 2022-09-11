В Норильске завершилось голосование по выборам депутатов городского Совета
В Норильске завершилось голосование по выборам депутатов городского Совета
Как определено законодательством, выборы проходили в единый день голосования с 08.00 до 20.00 в Центральном районе, Талнахе, Кайеркане и Снежногорске. Работали 68 избирательных участков.
В новый состав городского Совета войдут 35 депутатов — 14 по единому избирательному округу (по партийным спискам) и 21 — от семи мажоритарных избирательных округов.
В избирательной кампании принимали участие представители шести отделений политических партий: Российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия — За Правду», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».
Результаты выборов станут известны после подсчёта голосов.