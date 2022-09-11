В Норильске завершилось голосование по выборам депутатов городского Совета

В новый состав городского Совета войдут 35 депутатов — 14 по единому избирательному округу (по партийным спискам) и 21 — от семи мажоритарных избирательных округов.

В избирательной кампании принимали участие представители шести отделений политических партий: Российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия — За Правду», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

Результаты выборов станут известны после подсчёта голосов.