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В Норильске завершилось голосование по выборам депутатов городского Совета

В Норильске завершилось голосование по выборам депутатов городского Совета

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В Норильске завершилось голосование по выборам депутатов городского Совета

Как определено законодательством, выборы проходили в единый день голосования с 08.00 до 20.00 в Центральном районе, Талнахе, Кайеркане и Снежногорске. Работали 68 избирательных участков.

В Норильске завершилось голосование по выборам депутатов городского Совета

В новый состав городского Совета войдут 35 депутатов — 14 по единому избирательному округу (по партийным спискам) и 21 — от семи мажоритарных избирательных округов.

В избирательной кампании принимали участие представители шести отделений политических партий: Российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия — За Правду», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

Результаты выборов станут известны после подсчёта голосов.

11 сентября в 20:42 720
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