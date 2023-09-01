В «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиям

После зажигательного выступления хореографического коллектива «Шкода» с приветственным словом выступили официальные лица города и предприятий компании «Норильский никель».

Первым к виновникам торжества обратился Максим Котельников: «Вы работаете ради благополучия не только «Норникеля», но и всего города, ведь именно от труда газовиков зависит качество жизни всех норильчан и дудинчан. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченных планов. С праздником!».

«Дорогие ветераны, уважаемые работники газовой отрасли, от имени губернатора Красноярского края поздравляю с профессиональным праздником – днём работников нефтяной и газовой промышленности. Работа газовика всегда ответственна и трудна. Но несмотря на это, вы достойно справляетесь со всеми производственными задачами. Желаю лёгких будней, достижения всех производственных показателей, а вашим семьям – тепла и уюта!», - высказал свои пожелания Алексей Членов.

Приятные тёплые слова газовикам сказал Дмитрий Карасев: «Дорогие друзья, уважаемые работники «Норильскгазпрома». От меня лично и от всех норильчан примите поздравления с вашим профессиональным праздником! Очень символично, что в этом году «Норильскгазпром» отмечает юбилей – своё 55-летие. Город Норильск в 2023 году также встретил юбилейный год – 70 лет. Хочу отметить, что все эти годы мы идём бок о бок вместе. Благодаря вашему труду и работе, которая происходит за сотни километров, в городе Норильске есть электричество, горячая вода и тепло. Это стоит дорогого, ведь сам я не понаслышке знаю, как тяжело приходится работать в суровых условиях, вдалеке от цивилизации, но газовики АО «Норильскгазпром» всегда на высшем уровне справлялись со всеми трудностями».

Важность и значимость газовой отрасли на территории Норильского промышленного района и Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа отметил Роман Сербин: «Дорогие друзья, от лица Норильского городского Совета депутатов, искренне поздравляю с вашим праздником. К сожалению, не все норильчане понимают, насколько важен для нашего города труд газовиков. Ведь отопление и горячая вода в домах, вся промышленность нашего региона и компании «Норникель», градообразующие предприятия не могут осуществлять своё производство без вашего участия. Следовательно, жизнь на территории Норильска и Таймыра в целом, невозможна без вас. Примите слова благодарности. Мира, добра, крепкого здоровья, счастья и благополучия!».

Слова искренней благодарности высказал Владимир Шишов: «Профессиональный праздник – это всегда важный день для любого человека, ведь профессия, выбранная однажды, определяет жизненные и даже семейные перспективы. Газовики – это люди, которые работают на благо своего родного предприятия и флагмана цветной металлургии и мирового уровня, присущего такой большой компании, как «Норильский никель». Вам приходится трудиться в суровых условиях, на отдалённых территориях. Своим самоотверженным трудом вы заслуживаете особого уважения. Хочу сказать слова благодарности за вашу работу, труд, вклад в развитие Норильска и Таймыра». Владимир Шишов отметил ценные качества норильских газовиков – ответственность, профессионализм, надёжность, и напомнил присутствующим, как важно помнить и ветеранов труда, которые заложили особые отношения в коллективе, создав настоящий «бренд» Компании. Также были сказаны слова благодарности за социальную ответственность и поддержку посёлков Таймыра.

Заключительным этапом церемонии награждения стало выступление исполняющего обязанности Генерального директора «Норильскгазпром» Геннадия Алексеевича Рязанцева, который зачитал поздравления Вице-президента – руководителя Энергетического дивизиона «Норникель» Евгения Фёдорова и Генерального директора «Норильскгазпром» Андрея Чистова:

«Вы - настоящие профессионалы, умеющие преодолевать все преграды и решать самые сложные задами. Заданный высокий уровень ответственности всех сотрудников «Норильскгазпром» по-прежнему является гарантией уверенности жителей города и производственных предприятий Компании в бесперебойности, безопасности работы всей газовой системы с тех самых пор, когда только началась поставка голубого топлива в Норильск. От вашей слаженной работы зависит полноценная жизнь в населенных пунктах нашего региона, развитие, процветание и безаварийная работа предприятий нашей Компании, Спасибо вам, коллеги, за бесценный профессиональный опыт, обширные знания, стремление достичь наилучших результатов».

«Этот праздник посвящён всем, кто связал свою жизнь со сложной и почётной профессией. Добросовестный труд коллектива АО «Норильскгазпром» из года в год демонстрирует высокий уровень устойчивости и надёжности, бесперебойно обеспечивая предприятия Большого Норильска и Таймыра энергоресурсами. Пусть накопленный опыт, высокий профессионализм, трудолюбие, ответственность и преданность своему делу станут залогом дальнейшего развития, масштабных преобразований и процветания Компании. В этот праздничный день примите самые искренние пожелания успехов, исполнения намеченных планов, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия. Счастья вам и вашим семьям!», - пожелал в поздравительной телеграмме своему коллективу Андрей Чистов.

Поздравления и слова благодарности за плодотворное сотрудничество высказал Марк Шилыковский, генеральный директор АО «Норильстрансгаз»: «Хотел бы поздравить весь коллектив «Норильскгазпрома» с Днём работников нефтяной и газовой промышленности, и также ещё раз поздравить с юбилейным годом! Газовик – это профессия смелых и надёжных профессионалов своего дела. Желаю вам безопасной работы, мирного неба, тепла, уюта и производственных успехов!».

Марк Игоревич вручил коллегам символичный исторический сувенир и презентовал сладкий подарок от коллектива АО «Норильсктрансгаз» – праздничный торт, который позже на фуршете смог попробовать каждый гость.

Финалом праздника стал вокальный номер «Команда» в исполнении студии «Voices». В ходе творческого номера на сцене невидимыми красками рисовалась на холсте картина, которая в результате посыпания блестящим порошком преобразовалась в логотип «Норильскгазпром». Финал символизировал единство и сотрудничество коллектива газовиков.

Завершилось торжество памятными фотографиями на праздничной фотозоне, фуршетом и искренними поздравлениями.

А уже 1 сентября состоялось производственное селекторное совещание с промыслами, на котором Геннадий Рязанцев поздравил весь коллектив с профессиональным праздником. Также было объявлено, что в период с 5 по 10 сентября на всех месторождениях Общества запланировано проведение торжественных церемоний награждения, на которых будут вручены награды персоналу «Норильскгазпром» в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.