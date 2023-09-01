МАУ ИЦ «Норильские новости»

В «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиям

В «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиям

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В «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиям

Награждение прошло в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Всего наград различного уровня удостоены 55 человек. Среди них министерские, краевые, муниципальные и корпоративные награды.

В «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиямВ «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиямВ «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиямВ «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиямВ «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиямВ «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиямВ «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиямВ «Норильскгазпром» чествовали лучших работников предприятиям

После зажигательного выступления хореографического коллектива «Шкода» с приветственным словом выступили официальные лица города и предприятий компании «Норильский никель».

Первым к виновникам торжества обратился Максим Котельников: «Вы работаете ради благополучия не только «Норникеля», но и всего города, ведь именно от труда газовиков зависит качество жизни всех норильчан и дудинчан. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченных планов. С праздником!».

«Дорогие ветераны, уважаемые работники газовой отрасли, от имени губернатора Красноярского края поздравляю с профессиональным праздником – днём работников нефтяной и газовой промышленности. Работа газовика всегда ответственна и трудна. Но несмотря на это, вы достойно справляетесь со всеми производственными задачами. Желаю лёгких будней, достижения всех производственных показателей, а вашим семьям – тепла и уюта!», - высказал свои пожелания Алексей Членов.

Приятные тёплые слова газовикам сказал Дмитрий Карасев: «Дорогие друзья, уважаемые работники «Норильскгазпрома». От меня лично и от всех норильчан примите поздравления с вашим профессиональным праздником! Очень символично, что в этом году «Норильскгазпром» отмечает юбилей – своё 55-летие. Город Норильск в 2023 году также встретил юбилейный год – 70 лет. Хочу отметить, что все эти годы мы идём бок о бок вместе. Благодаря вашему труду и работе, которая происходит за сотни километров, в городе Норильске есть электричество, горячая вода и тепло. Это стоит дорогого, ведь сам я не понаслышке знаю, как тяжело приходится работать в суровых условиях, вдалеке от цивилизации, но газовики АО «Норильскгазпром» всегда на высшем уровне справлялись со всеми трудностями».

Важность и значимость газовой отрасли на территории Норильского промышленного района и Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа отметил Роман Сербин: «Дорогие друзья, от лица Норильского городского Совета депутатов, искренне поздравляю с вашим праздником. К сожалению, не все норильчане понимают, насколько важен для нашего города труд газовиков. Ведь отопление и горячая вода в домах, вся промышленность нашего региона и компании «Норникель», градообразующие предприятия не могут осуществлять своё производство без вашего участия. Следовательно, жизнь на территории Норильска и Таймыра в целом, невозможна без вас. Примите слова благодарности. Мира, добра, крепкого здоровья, счастья и благополучия!».

Слова искренней благодарности высказал Владимир Шишов: «Профессиональный праздник – это всегда важный день для любого человека, ведь профессия, выбранная однажды, определяет жизненные и даже семейные перспективы. Газовики – это люди, которые работают на благо своего родного предприятия и флагмана цветной металлургии и мирового уровня, присущего такой большой компании, как «Норильский никель». Вам приходится трудиться в суровых условиях, на отдалённых территориях. Своим самоотверженным трудом вы заслуживаете особого уважения. Хочу сказать слова благодарности за вашу работу, труд, вклад в развитие Норильска и Таймыра». Владимир Шишов отметил ценные качества норильских газовиков – ответственность, профессионализм, надёжность, и напомнил присутствующим, как важно помнить и ветеранов труда, которые заложили особые отношения в коллективе, создав настоящий «бренд» Компании. Также были сказаны слова благодарности за социальную ответственность и поддержку посёлков Таймыра.

Заключительным этапом церемонии награждения стало выступление исполняющего обязанности Генерального директора «Норильскгазпром» Геннадия Алексеевича Рязанцева, который зачитал поздравления Вице-президента – руководителя Энергетического дивизиона «Норникель» Евгения Фёдорова и Генерального директора «Норильскгазпром» Андрея Чистова:

«Вы - настоящие профессионалы, умеющие преодолевать все преграды и решать самые сложные задами. Заданный высокий уровень ответственности всех сотрудников «Норильскгазпром» по-прежнему является гарантией уверенности жителей города и производственных предприятий Компании в бесперебойности, безопасности работы всей газовой системы с тех самых пор, когда только началась поставка голубого топлива в Норильск. От вашей слаженной работы зависит полноценная жизнь в населенных пунктах нашего региона, развитие, процветание и безаварийная работа предприятий нашей Компании, Спасибо вам, коллеги, за бесценный профессиональный опыт, обширные знания, стремление достичь наилучших результатов».

«Этот праздник посвящён всем, кто связал свою жизнь со сложной и почётной профессией. Добросовестный труд коллектива АО «Норильскгазпром» из года в год демонстрирует высокий уровень устойчивости и надёжности, бесперебойно обеспечивая предприятия Большого Норильска и Таймыра энергоресурсами. Пусть накопленный опыт, высокий профессионализм, трудолюбие, ответственность и преданность своему делу станут залогом дальнейшего развития, масштабных преобразований и процветания Компании. В этот праздничный день примите самые искренние пожелания успехов, исполнения намеченных планов, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия. Счастья вам и вашим семьям!», - пожелал в поздравительной телеграмме своему коллективу Андрей Чистов.

Поздравления и слова благодарности за плодотворное сотрудничество высказал Марк Шилыковский, генеральный директор АО «Норильстрансгаз»: «Хотел бы поздравить весь коллектив «Норильскгазпрома» с Днём работников нефтяной и газовой промышленности, и также ещё раз поздравить с юбилейным годом! Газовик – это профессия смелых и надёжных профессионалов своего дела. Желаю вам безопасной работы, мирного неба, тепла, уюта и производственных успехов!».

Марк Игоревич вручил коллегам символичный исторический сувенир и презентовал сладкий подарок от коллектива АО «Норильсктрансгаз» – праздничный торт, который позже на фуршете смог попробовать каждый гость.

Финалом праздника стал вокальный номер «Команда» в исполнении студии «Voices». В ходе творческого номера на сцене невидимыми красками рисовалась на холсте картина, которая в результате посыпания блестящим порошком преобразовалась в логотип «Норильскгазпром». Финал символизировал единство и сотрудничество коллектива газовиков.

Завершилось торжество памятными фотографиями на праздничной фотозоне, фуршетом и искренними поздравлениями.

А уже 1 сентября состоялось производственное селекторное совещание с промыслами, на котором Геннадий Рязанцев поздравил весь коллектив с профессиональным праздником. Также было объявлено, что в период с 5 по 10 сентября на всех месторождениях Общества запланировано проведение торжественных церемоний награждения, на которых будут вручены награды персоналу «Норильскгазпром» в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Фото пресс–службы ЗФ «Норникеля»
1 сентября в 19:10 790
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