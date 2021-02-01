На станцию скорой помощи поступили новые медицинские аппараты

Ещё в 2020 году «Норникель» выделил значительные денежные средства на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и обеспечение социальной стабильности в регионах присутствия. В Норильске и Таймырском муниципальном районе на реализацию этих мер было выделено в общей сложности 4 млрд 200 млн рублей. Учреждениям здравоохранения Норильска было выделено более 125 млн рублей, Таймыра - 19 млн рублей.

Общая стоимость новых портативных аппаратов ЭКГ Schiller для скорой помощи Норильска в этот раз составила 9 млн рублей. Станция получила 25 кардиографов, которые полностью заменили предыдущие модели. Новые аппараты позволяют обрабатывать и выводить данные сразу на экран монитора, соразмерного со средним планшетным компьютером. Кардиограф делает первичную обработку информации и сразу выдает данные на монитор, исключая распечатку кардиограммы и сокращая тем самым время на принятие нужного медицинского решения.

В настоящий момент идёт распределение новых аппаратов ЭКГ подстанциям и бригадам скорой медицинской помощи.