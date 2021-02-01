МАУ ИЦ «Норильские новости»

На станцию скорой помощи поступили новые медицинские аппараты

На станцию скорой помощи поступили новые медицинские аппараты

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На станцию скорой помощи поступили новые медицинские аппараты

Партию новых аппаратов электрокардиографии (ЭКГ) получили медики скорой медицинской помощи от компании «Норникель».

На станцию скорой помощи поступили новые медицинские аппаратыНа станцию скорой помощи поступили новые медицинские аппаратыНа станцию скорой помощи поступили новые медицинские аппаратыНа станцию скорой помощи поступили новые медицинские аппараты

Ещё в 2020 году «Норникель» выделил значительные денежные средства на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и обеспечение социальной стабильности в регионах присутствия. В Норильске и Таймырском муниципальном районе на реализацию этих мер было выделено в общей сложности 4 млрд 200 млн рублей. Учреждениям здравоохранения Норильска было выделено более 125 млн рублей, Таймыра - 19 млн рублей.

Общая стоимость новых портативных аппаратов ЭКГ Schiller для скорой помощи Норильска в этот раз составила 9 млн рублей. Станция получила 25 кардиографов, которые полностью заменили предыдущие модели. Новые аппараты позволяют обрабатывать и выводить данные сразу на экран монитора, соразмерного со средним планшетным компьютером. Кардиограф делает первичную обработку информации и сразу выдает данные на монитор, исключая распечатку кардиограммы и сокращая тем самым время на принятие нужного медицинского решения.

В настоящий момент идёт распределение новых аппаратов ЭКГ подстанциям и бригадам скорой медицинской помощи.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
1 февраля в 14:21 1690
"Норникель"ЭКГСкорая помощь
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