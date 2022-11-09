В Норильске проходит традиционный конкурс детских рисунков, посвящённых дорожной безопасности

Госавтоинспекторы совместно с представителями управления образования и педагогами детского творчества посетили выставку детских рисунков и поделок, которые сделали детки от 4 до 14 лет, а также их родители.

Работы ребята сделали в разных техниках - это рисунки, плакаты, макеты и комиксы. Определить лучшие работы и победителей предстояло экспертному жюри из числа представителей управления образования и Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские отмечают, что изучение дорожных правил с раннего возраста позволяет привить детям ответственность по соблюдению Правил дорожного движения. Именно поэтому, с целью снижения аварийности и в частности снижения детского дорожно-транспортного травматизма, автоинспекторы проводят постоянную профилактическую работу как с детьми, так и со взрослыми.