В норильской галерее уличных искусств «АРкТика» ожидается пополнение

Изображения северных оленей и медведицы с медвежонком украсили въездную группу в Центральный район со стороны аэропорта; с торца дома в Кайеркане по ул. Норильской на проезжающих смотрит полярная сова. Во дворе у Молодёжного центра появилась картина «Удачный гол», а на выезде в Талнах, в районе хлебозавода, теперь есть «кусочек Греции» - мурал с изображением головы одной из античных богинь. В прошлом году художники «АРкТики» работали в технике 3D. Благодаря им в городе появились воздушные шары, дирижабль и марсоход.

В нынешнем году норильская галерея уличных искусств увековечит истории горожан, появившихся на свет в роддоме на Богдана Хмельницкого, 18. Ровно 50 лет это здание было знаковым местом для Норильска, а переполненные эмоциями отцы зачастую использовали фасады соседних домов как холст для выражения своих чувств. Отреставрированный дом на ул. Советской, 16, пришлось даже увешать камерами наблюдения, чтобы сохранить свежий ремонт. За полвека роддом принёс людям столько счастья, что у Агентства развития Норильска появилась идея с помощью аккуратных и красивых фасадов сделать так, чтобы территория вокруг него ещё долго ассоциировалась с тёплыми воспоминаниями и историями пополнения семей. Представители агентства просят норильчан поделиться рассказами о былом, в том числе услышанными от мам и бабушек. Письма можно отправлять до 1 июля на электронную почту: arnteam@arnorilsk.ru.

50 историй, которые вдохновят художников, появятся в виде рисованных коллажей на торцах домов напротив бывшего роддома. Для создания муралов приглашена творческая команда «Спектр». Над монументальной живописью будут работать художники из Екатеринбурга и Москвы. Новые арт-фасады украсят Норильск к осени.