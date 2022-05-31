В норильском аэропорту сняли с рейса дебошира из Красноярска

По данным правоохранителей, в дежурную часть Таймырского линейного отдела МВД в аэропорту поступило сообщение о том, что экипаж рейса Норильск – Красноярск запросил наряд полиции на стоянку воздушных судов. Прибывшие сотрудники ЛОВД выяснили, что один из пассажиров при посадке в самолёт матерился и мешал работе членов экипажа.

Правонарушителем оказался 46-летний красноярец. Мужчину доставили в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении дебошира составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.1 и 20.21 КоАП РФ.