В Норильском медицинском техникуме прошел второй этап ежегодного смотра-конкурса санитарных дружин и санитарных постов

Участникам смотра-конкурса предстоит продемонстрировать строевые навыки, умение использовать медицинское оснащение и средства индивидуальной защиты, а также ответить на теоретические вопросы.

Татьяна Шарагина, ведущий специалист отдела оперативного планирования управления ГО и ЧС администрации Норильска: «Подобные конкурсы нужны для того, чтобы помочь поддерживать должный уровень подготовки к чрезвычайным ситуациям в различных организациях. Смотр позволяет определить, насколько хорошо команды оснащены и какое внимание уделяется тренировкам. Это очень хорошо видно: какие-то участники владеют теорией и практикой поверхностно, а кто-то подходит к делу со всей ответственностью. И тут стоит вспомнить, что до 1990-х годов гражданская оборона в нашей стране была одной из лучших в мире.

Члены судейской комиссии — это представители сторонних организаций, не имеющие никакого отношения к предприятиям-участникам. Они либо проходили подготовку по ГО и ЧС, либо сами ранее участвовали в смотре-конкурсе и поэтому знакомы со всеми нюансами в оценке действий санитарных бригад.

Итоги смотра-конкурса подведут в конце года на сборах управления ГО и ЧС, тогда же и наградят победителей.