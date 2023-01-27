В Норильском ОМВД прошёл личный приём граждан

Консультативную помощь горожанам оказывали председатель Общественного совета при ОМВД Дмитрий Дубров и заместитель начальника Норильского ОМВД подполковник внутренней службы Андрей Щербаков.

Обращения граждан носили различный характер, в основном затрагивали темы, касающиеся компетенции Госавтоинспекции и следственных подразделений. Андрей Щербаков дал подробные разъяснения по всем вопросам.

Дмитрий Дубров отметил, что возможность участия представителей общественности в подобного рода мероприятиях делает работу правоохранителей ещё более открытой и доступной для граждан, а также укрепляет доверие граждан к полиции.