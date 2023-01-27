МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильском ОМВД прошёл личный приём граждан

В Норильском ОМВД прошёл личный приём граждан

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В Норильском ОМВД прошёл личный приём граждан

В этот день несколько норильчан пришли получить помощь и консультацию со стороны полицейских.

В Норильском ОМВД прошёл личный приём граждан

Консультативную помощь горожанам оказывали председатель Общественного совета при ОМВД Дмитрий Дубров и заместитель начальника Норильского ОМВД подполковник внутренней службы Андрей Щербаков.

Обращения граждан носили различный характер, в основном затрагивали темы, касающиеся компетенции Госавтоинспекции и следственных подразделений. Андрей Щербаков дал подробные разъяснения по всем вопросам.

Дмитрий Дубров отметил, что возможность участия представителей общественности в подобного рода мероприятиях делает работу правоохранителей ещё более открытой и доступной для граждан, а также укрепляет доверие граждан к полиции.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
27 января в 17:24 380
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