В Норильском ОМВД прошла пресс-конференция на тему обеспечения безопасности дорожного движения

Норильчанам рассказали о ситуации на дорогах города. Олег Мусихин отметил, что с начала этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, в Норильске наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В авариях погибли пять человек и 70, в том числе дети, получили травмы. Кроме того, на 46% увеличилось количество водителей, задержанных сотрудниками ГИБДД за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В своём докладе начальник норильской полиции затронул тему, которая волнует общественность уже не первый год: проблема заключается в нарушении правил стоянки грузовых авто в черте города. Сейчас в тесном взаимодействии с администрацией Норильска ведётся работа по определению мест под специализированные стоянки для большегрузов. В свою очередь руководитель Госавтоинспекции на примерах реальных дорожных происшествий рассказал журналистам, к чему приводит несоблюдение участниками дорожного движения предусмотренных законодательством правил. Также он подчеркнул, что ответственность за несовершеннолетних в первую очередь лежит на взрослых, и напомнил, что только строгое соблюдение ПДД поможет участникам дорожного движения избежать тяжких последствий и сохранить жизнь.