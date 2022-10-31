В Норильском ОМВД прошло совещание с руководителями подрядных организаций, которые привлекают рабочих вахтовым методом

Начальник Норильского ОМВД отметил, что сегодня чаще в городе к работе привлекают вахтовиков, ранее судимых, находящихся под административным надзором: «В этом случае предприятиям рекомендуется заниматься надзорной профилактикой, так как зачастую преступления в городе совершают именно приезжие жители».

Олег Мусихин призвал подрядчиков скорректировать поведение вахтовых рабочих в общественных местах и тщательнее отбирать кадры. По его словам, необходимо ужесточить контроль за работниками подрядных организаций по месту их проживания в выходные и праздничные дни. А также принять кардинальные решения по увольнению и отправке из Норильска работников подрядных организаций за нарушение установленного и общественного порядка.