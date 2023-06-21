В Норильском ОМВД сообщили об очередном случае мошенничества

Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что её профиль на «Госуслугах» может быть взломан. Чтобы избежать этого, ей якобы необходимо перевести деньги на «безопасный счёт». Мошенники выслали ей код, по которому потерпевшая перевела 425 тысяч рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с убедительной просьбой не поддаваться на уговоры мошенников. Не сообщайте свои персональные данные в телефонном режиме и посредством различных мессенджеров. Не принимайте во внимание слова незнакомцев, даже если входящий номер будет совпадать с номером горячей линии вашего банка - современные технологии могут позволить злоумышленникам подменить номер. Уточняйте всю информацию только при личном обращении в банк или в полицию.